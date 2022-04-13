Наньнин, Китай, 13 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года грузооборот компании Beibu Gulf Port Group, которая управляет портом залива Бейбу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, вырос на 5,25% в годовом исчислении до 65,17 млн тонн, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Традиционная ярмарка в городе Наньнин. Китай

За этот период порт обработал более 1,4 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 11,22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Воспользовавшись возможностями, предоставляемыми Региональным всеобъемлющим экономическим партнерством, Группа запустила экспресс-линии, связывающие порт с такими странами Юго-Восточной Азии, как Таиланд, Камбоджа и Вьетнам. Новые линии способствовали увеличению на 32% в годовом исчислении количества контейнеров в TEU с товарами холодного хранения, обработанных портом в первом квартале.

За тот же период порт также открыл три новых контейнерных маршрута. По данным группы, порт залива Бейбу в настоящее время имеет 67 судоходных маршрутов, соединяющих его с более чем 300 портами по всему миру.

Порт служит важным транзитным пунктом в Новом Международном торговом коридоре «Суша-море», торговом и логистическом коридоре, совместно построенном западными провинциями Китая и Сингапуром.