Зима, Иркутская область, 13 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В иркутском городе Зима пришлось остановить строительство школы из-за пожара. Об этом 13 апреля информирует телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Строительные работы на школе в Зиме приостановлены из-за пожара

«Стройка остановлена до выяснения причин пожара и проведения экспертизы. Обследование назначит заказчик объекта – администрация муниципального образования Зимы. По итогам, когда будет оценен ущерб и масштабы повреждений, будет принято решение о видах работ, которые необходимо провести, а также станет известно, сдвигаются ли сроки завершения работ или нет», — пояснил министр строительства Иркутской области Павел Писарев.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание случилось утром, в 5:00 местного времени в здании, расположенном по ул. Коммунистическая. Площадь пожара составила около 160 квадратных метров.

Школу в Зиме, состоящую из трех корпусов, начали возводить в 2020 году. По данным на 12 апреля, готовность составляет 44%, на объекте ведется установка окон, кладка кирпичных блоков. Срок завершения строительства — до конца 2022 года.

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