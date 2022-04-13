Москва, 13 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Магазины и банки, работающие за пределами России, отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ. Об том сообщает «Коммерсант».

Оплата банковской картой

По информации газеты, нельзя оплатить покупки и с помощью UnionPay. При этом наличие проблемы ни банки, ни система не афишируют, однако в реальности обязательства по проведению платежей не исполняются.

СМИ уточняет, что протестировать работу UnionPay за рубежом удаётся лишь единицам. Однако в кол-центрах рассказали, что невозможность оплаты – распространённое явление.