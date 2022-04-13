Воронеж, , 09:26 — REGNUM Торги на благоустройство первой очереди Петровской набережной объявила администрация Воронежа 12 апреля. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации города Вадим Кстенин.

Я люблю Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

«Работать будем поэтапно, в этом году начнем приводить в порядок территорию от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. Сама площадь – второй этап, к нему приступим уже в следующем году», — написал Кстенин.

Он уточнил, что проект благоустройства предполагает обновление пристани, создание вело- и беговой дорожек, спортивных, детских и смотровых площадок, современное мощение пешеходной части. Также будет восстановлено ограждение набережной, облицовка подпорной стенки на Адмиралтейской площади. Общая площадь проведения работ — более 11 гектаров.

Согласно документам закупки, начальная (максимальная) стоимость работ по благоустройству первой очереди Петровской набережной составляет 762,2 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — 28 апреля.