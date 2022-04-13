Париж, 13 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие дни повторить телефонные разговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом французский лидер заявил 13 апреля в эфире телеканала France 2.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

«В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Макрон.

Макрон намерен переизбраться на второй строк, выборный процесс идёт во Франции в настоящее время. В первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, второй тур состоится 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Макрон разговаривают «чуть ли не каждый второй день».

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