Симферополь, 13 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов допустил проведение референдума в освобожденных южных регионах Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

«Любой регион существовать в состоянии безвластия не может. Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например, такими как референдум, который был приведен в 2014 году в Крыму. Только эти процедуры, на мой взгляд, и могут определить окончательную позицию людей относительно своего будущего. Население имеет право на самоопределение», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что если территории юга Украины вернутся под контроль националистов, то перед Крымом вновь возникнут угрозы для его безопасности.

«Поэтому мы должны либо довести до конца денацификацию Украины, помочь сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом, чтобы там больше не ступала нога украинских нацистов. Но окончательное слово — за народом», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.