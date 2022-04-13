Тихвин, Ленинградская область, 13 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Прибывшие в Ленинградскую область беженцы из Мариуполя (ДНР) посетили историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей в Тихвине. Об этом 12 апреля сообщили в Telegram-канале музея.

Telegram-канал Тихвинского музея Беженцы из Мариуполя на экскурсии в Тихвине

Помимо получения гуманитарной и медицинской помощи беженцы смогли воспользоваться возможностями региона в сфере культуры. Жители Мариуполя посетили экспозицию «Дом Пречистыя Богородицы». Там они узнали об истории древнего Тихвина.

Также мариупольцам рассказали о Тихвинской иконе Божией Матери, которая является главной святыней города и всей Ленобласти. Верующие смогли приложиться к иконе. Приятным завершением культурной программы стало чаепитие с выпечкой в Успенском монастыре.

Экскурсии были проведены на безвозмездной основе. Отметим, что ранее Тихвин уже принимал украинских беженцев. Город помогал людям во время Первой мировой войны и после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в Ленинградскую область из Мариуполя прибыли более 600 человек. В основном пенсионеры, женщины и дети. Около 40 из прибывших госпитализированы с различными травмами и заболеваниями.