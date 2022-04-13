Москва, , 09:24 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы открылись сразу три новых детских сада на 770 мест, сообщили в Стройкомплексе.

Детский сад Fryazino.org

Два детсада расположены в поселении Московский и еще один – в Десёновском. За последние десять лет в Новой Москве построено 63 детсадов на более чем на 14 тысяч мест

Всего за 11 лет в Москве построено 336 детских садов на 57,4 тыс. мест, 12 детсадов – в 2021 году. Все новые социальные объекты соответствуют современным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве с начала 2022 года сдали в эксплуатацию два новых детских сада.

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