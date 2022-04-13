Харьков, Украина, , 09:23 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлена работа российских саперов во время начала весенних посевных работ по просьбе фермеров Харьковской области, обнародовало 13 апреля Минобороны (МО) России.

Саперы за работой Mil.ru

Отмечается, что помощь российских военных, в том числе саперов, в данный момент особенно необходима и фермерам на Украине, и в Харьковской области также вовсю идет посевная кампания, однако на полях невозможно спокойно вести работы, так как нередко в них находят неразорвавшиеся мины и снаряды.

Также указывается, что к разминированию сельхозугодий российские военные саперы приступили по просьбе местных агрономов. При этом в настоящее время аграрный регион стоит на пороге посевной компании, однако фермеры боятся выходить в поле из-за наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись, на которой запечатлена работа российских военных вертолетов в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, обнародовало 13 апреля Минобороны (МО) России.