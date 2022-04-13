МО опубликовало кадры работы саперов ВС РФ на посевной под Харьковом
Харьков, Украина, 13 апреля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлена работа российских саперов во время начала весенних посевных работ по просьбе фермеров Харьковской области, обнародовало 13 апреля Минобороны (МО) России.
Отмечается, что помощь российских военных, в том числе саперов, в данный момент особенно необходима и фермерам на Украине, и в Харьковской области также вовсю идет посевная кампания, однако на полях невозможно спокойно вести работы, так как нередко в них находят неразорвавшиеся мины и снаряды.
Также указывается, что к разминированию сельхозугодий российские военные саперы приступили по просьбе местных агрономов. При этом в настоящее время аграрный регион стоит на пороге посевной компании, однако фермеры боятся выходить в поле из-за наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись, на которой запечатлена работа российских военных вертолетов в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, обнародовало 13 апреля Минобороны (МО) России.