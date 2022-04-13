Пекин, , 09:23 — REGNUM Банковский и страховой регулятор Китая призвал финансовые учреждения принять целенаправленные и эффективные меры, чтобы помочь сектору грузовой логистики преодолеть трудности, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Страхование Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая заявила, что в этот сектор следует направить больше средств. В нем добавлено, что более инклюзивные кредиты должны предоставляться малым и микрофирмам, а также индивидуальным предприятиям в транспортном секторе.

Банковские учреждения должны принять разумные меры для продления или продления кредита в зависимости от обстоятельств, если водители грузовиков сталкиваются с трудностями при погашении своих автокредитов из-за эпидемии COVID-19, заявил регулятор.

Учреждения также должны снизить процентные ставки по кредитам и соответствующим образом снизить сборы, исходя из условий их работы и платежеспособности клиентов, заявила комиссия.

По данным регулятора, страховым компаниям было предложено разработать продукты страхования от несчастных случаев, ориентированные на потребности специальных должностей, таких как водители грузовиков и курьеры.