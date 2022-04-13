Анадырь, 13 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Власти Чукотки продолжают работу по дополнительному включению восьми региональных системообразующих организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики. Такая мера направлена на сохранение устойчивости экономики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Включённые в перечень предприятия смогут воспользоваться специальными программами льготного кредитования и особыми мерами господдержки.

Перечень системообразующих организаций сформировали с учётом географических и климатических особенностей в 2020 году. В марте этого года из-за санкционного давления перечень был расширен до 30 предприятий, три из них сейчас находятся в общероссийском списке. Они ведут деятельность в сферах промышленности, строительства, торговли, фармацевтики, морского и воздушного транспорта, а также ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, одобрены дополнительные меры по поддержке бизнеса в условиях санкций в Рязанской области.