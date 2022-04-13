Барнаул, , 09:20 — REGNUM По оперативным данным на начало апреля, переходящие запасы зерна в Алтайском крае оцениваются в 2,8 миллиона тонн, в том числе — 1,8 миллиона тонн пшеницы и 230 тысяч тонн гречихи. Как отмечают в ведомстве управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, имеющихся объемов хватит для обеспечения потребностей крупяных предприятий региона в сырье до поступления нового урожая. Предпосылок для роста цен на крупы из-за дефицита сырья нет.

Гречка Ervins Strauhmanis

По предварительным данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, в 2022 году зерновые и зернобобовые культуры в регионе займут более 3,2 миллиона гектаров. В сравнении с 2021 годом площади увеличатся на 25 тысяч гектаров. Хозяйства планируют увеличить посевы пшеницы и сохранить на уровне прошлого года объемы сева овса, ячменя, гречихи.

Как сообщало ИА REGNUM, условиях повышенного спроса зерноперерабатывающие предприятия Алтайского края адаптировались под новые запросы рынка и значительно нарастили загрузку производственных мощностей.

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