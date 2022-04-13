Самара, , 09:23 — REGNUM Ход строительства опытного конструкторского бюро, металлургического и механообрабатывающего цехов в поселке Управленческий Самарской области идет по плану, в соответствии с ранее намеченными сроками. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в ходе посещения строительной площадки завода ПАО «ОДК-Кузнецов».

Ракетный двигатель Василий Иванов © ИА REGNUM

Сообщается, что здание опытно-конструкторского бюро, которые будет рассчитано на 500 рабочих мест, намерены построить уже в текущем году.

«Здесь будут трудиться люди с большим творческим и научным потенциалом. Нужно создавать условия для разносторонней самореализации», — подчеркнул Азаров.

Отмечается, что все помещения намерены оснастить современными системами инженерного анализа и проектирования, с помощью которых планируют создавать перспективные двигатели. Здесь также намерены создать исследовательскую лабораторию, оснащенную 24 единицами автоматизированного оборудования и средствами измерений.

Для эффективной работы специалистов планируют создать системы хранения и обработки данных, интегрирующие процесс распределенной разработки, технологической подготовки опытного производства и обработки результатов испытаний.

«Сейчас идет набор сотрудников – инженеров-конструкторов, а также работников технических служб, которые будут вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию современных двигателей для авиации, космоса и энергетики», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора – управляющего директора ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексея Соболева.

Строительство и техническое перевооружение опытного механообрабатывающего производства, которое началось в 2021 году, планируют завершить в 2023 году. Его общая площадь составит 5,8 тысяч кв. метров.

В этом корпусе намерены разместить подразделения, в которых изготавливаются и подвергаются высокоточной обработке детали опытных изделий – перспективных двигателей для авиации и энергетики. Здесь планируется размещать подразделения механического цеха и заводской лаборатории. В новом корпусе будут работать 168 специалистов.

В корпусе опытного металлургического производства, который планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, планируют разместить литейный цех, где планируется производить отливку по принципу замкнутого цикла, изготавливать выплавляемые и восковые модели, керамические формы.

Азаров считает, что завод «ОДК-Кузнецов» переживает «второе рождение».

«Благодаря реновации, которая проходит и на основной площадке ПАО «ОДК-Кузнецов», и здесь, в Управленческом, мы фиксируем «второе рождение» предприятия. Только по этой площадке, где будет создан центр конструкторских разработок, металлургическое и механообрабатывающее производства, объем прямых инвестиций составил семь миллиардов рублей», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что руководство региона намерено содействовать и помогать в развитии предприятия.

«Формируется новый мощнейший производственный кластер, а значит, потребуется дальнейшее развитие сопутствующей инженерной, социальной инфраструктуры, жилищного строительства. Благодаря таким инвестициям в производство дается серьезный импульс развития не только Красноглинского района Самары, но и Самарской области в целом», — заявил глава региона.