Нью-Йорк, США, , 09:20 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Андрей Свечников nhl.com

Российский нападающий «Вашингтона» Андрей Свечников забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились форварды Сет Джарвис, Джордан Стаал и Себастьян Ахо.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились защитник К’Андре Миллер и нападающий Крис Крайдер.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 104 очка. «Рейнджерс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции со 100 очками.

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