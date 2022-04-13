Пекин, 13 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Китайские власти опубликовали руководство по ускорению логистики и транспортировки холодильной цепи, пообещав приложить усилия для улучшения сети инфраструктуры и ускорения модернизации технологического оборудования, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китай оптимизирует расположение холодильных установок в узловых портах и улучшит сеть холодильных транспортных установок для производства и продажи товаров, согласно руководству, совместно опубликованному несколькими правительственными учреждениями, включая Министерство транспорта Китая.

В руководстве отмечается, что будут предприняты дальнейшие усилия по содействию разработке инструментов транспортировки холодовой цепи и продвижению применения интеллектуальных средств и оборудования для контроля температуры.

В нем также подробно описаны меры по развитию системообразующих предприятий холодовой транспортировки и расширению сервисных возможностей трансграничной логистики холодовой цепи.

Руководство направлено на обеспечение безопасности обращения пищевых продуктов, сокращение отходов при обращении пищевых продуктов, содействие повышению уровня потребления и создание новых точек роста.