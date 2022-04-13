Париж, , 09:18 — REGNUM Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что на сегодняшний день страна заблокировала на своей территории российские активы на сумму 23,7 млрд евро, передает французское издание Capital.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Франция заблокировала на своей территории российские активы на сумму 23,7 млрд евро, включая недвижимость на сумму 573,6 млн евро», — говорится в заявлении министерства экономики и финансов Франции.

Этот обновленный список включает 22,8 млрд евро, которые были заблокированы на французских счетах Центрального банка России, а также 178 млн евро в других банках.

Франция также задержала четыре грузовых корабля, четыре яхты на сумму более 125,2 млн евро, а также шесть вертолетов стоимостью более 60 млн евро и произведения искусства на сумму 7 млн евро.

Напомним, западные страны приняли несколько пакетов экономических санкций против России. Страны ЕС ранее объявили, что в рамках этих санкций они заморозили не менее 29,5 млрд евро активов.