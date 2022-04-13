Париж, 13 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что на сегодняшний день страна заблокировала на своей территории российские активы на сумму 23,7 млрд евро, передает французское издание Capital.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Франция заблокировала на своей территории российские активы на сумму 23,7 млрд евро, включая недвижимость на сумму 573,6 млн евро», — говорится в заявлении министерства экономики и финансов Франции.

Этот обновленный список включает 22,8 млрд евро, которые были заблокированы на французских счетах Центрального банка России, а также 178 млн евро в других банках.

Франция также задержала четыре грузовых корабля, четыре яхты на сумму более 125,2 млн евро, а также шесть вертолетов стоимостью более 60 млн евро и произведения искусства на сумму 7 млн евро.

Напомним, западные страны приняли несколько пакетов экономических санкций против России. Страны ЕС ранее объявили, что в рамках этих санкций они заморозили не менее 29,5 млрд евро активов.