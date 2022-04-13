Токио, 13 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Япония получила приглашение вступить в альянс AUKUS. Об этом 13 апреля сообщает издание Sankei.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии

По информации СМИ, приглашение является неофициальным. Военный альянс объединяет США, Великобританию, а также Австралию.

Новый военный блок AUKUS был сформирован больше года назад, в сентябре 2021 года. Эксперты отмечают, что главной целью нового объединения является сдерживание Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, военные Индонезии и США проведут совместные учения.