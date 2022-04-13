Балаково, Саратовская область, , 09:21 — REGNUM В одной из школ города Балаково избили троих учащихся, воспитываемых в приемной семье. Прокуратура Саратовской области организовала проверку, сообщает 13 апреля пресс-служба ведомства. Также образовательное учреждение после обращения приемного родителя посетила детский омбудсмен по региону.

Буллинг Af.mil

По информации уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, в семье воспитывается трое приемных детей. Законные представители пожаловались на избиение детей и буллинг в образовательном учреждении. Приемный родитель обеспокоен отношением к ребятам со стороны администрации и педагогов школы. Руководством учреждения предоставлены документы по расследованию несчастного случая.

К работе с детьми подключились психологи, которым предстоит выявить причины психо-эмоционального состояния детей.

Прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики, а также надлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии к детскому омбудсмену в 2021 году поступило более 2 тыс. обращений.

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