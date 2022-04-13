Пекин, 13 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая предупредило, что с 15 апреля страна вступит в период высокого риска лесных и луговых пожаров, поскольку температура воздуха продолжает повышаться, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

(сс) Saiho Лесной пожар

Более теплая погода, малое количество осадков и усиливающиеся порывы ветра повышают риск возникновения пожаров в диких районах, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства Пэн Сяого. Ондобавил, что такие виды деятельности, как весеннее земледелие, походы в горы и строительные работы в лесистых или пастбищных районах, также могут спровоцировать пожары.

По словам Пэна, министерство разместит пожарные команды в регионах, более подверженных лесным пожарам, и подготовит необходимое оборудование и материалы. Министерство заявило, что оно также направит дополнительные силы пожаротушения для защиты от лесных пожаров в районах, имеющих экологическое значение, таких как ключевые лесные зоны и национальные парки.