Барнаул, , 09:15 — REGNUM В условиях повышенного спроса зерноперерабатывающие предприятия Алтайского края адаптировались под новые запросы рынка и значительно нарастили загрузку производственных мощностей. Как сообщает 13 апреля официальный сайт краевых властей, аналогичная ситуация в региона возникла и в 2020 году, в начале пандемии коронавирусной инфекции, и тогда спрос был полностью удовлетворен.

Пшеничная крупа

На складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы крупы, поставки в торговые сети идут без перебоев, пояснили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Отмечается также, что обеспечению высоких объемов производства круп способствовал хороший урожай 2021 года. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 5,9 миллиона тонн, что почти на 20% больше предыдущего года. В разрезе крупяных культур сбор гречихи составил 597 тысяч тонн (+20% к 2021 году), овса — 538 тысяч тонн (рост в 1,5 раза), ячменя — 564 тысячи тонн (рост в 1,5 раза).

Как сообщало ИА REGNUM, учитывая рекомендованные Минздравом России рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, количества выработанной в 2021 году гречки (244,8 тысячи тонн) хватит для полного обеспечения годовой потребности более чем 61 миллиона жителей страны (четыре килограмма на одного человека).

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