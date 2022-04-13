Москва, , 09:14 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлена работа российских военных вертолетов в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, обнародовало 13 апреля Минобороны России.

Ми-28 Павел Аджигильдяев

На выложенных в интернет кадрах показан полет российских вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 в ходе спецоперации на Украине, когда по украинские нацисты выпустили по головной боевой винтокрылой машине ракету из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Затем российской военной авиацией был нанесен удар по месту пуска ракеты, в результате чего пусковая установка и расчёт ПВО киевских боевиков были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка.