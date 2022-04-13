Клепиковский район, Рязанская область, , 09:16 — REGNUM Тела двух мужчин с телесными повреждениями обнаружены в лесополосе в Клепиковском районе Рязанской области. По подозрению в их гибели задержан сотрудник полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

По данным СК, 9 апреля погибли жители Рязанской области 1991 и 1986 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый в совершении этого преступления – 38-летний сотрудник УМВД. По ходатайству следствия он заключён под стражу.

В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что служба собственной безопасности проводит проверку, сотрудник полиции находился в отпуске.