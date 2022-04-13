Вашингтон, , 09:12 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 9:2.

Александр Овечкин Michael Miller

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Дубль оформил форвард Ларс Эллер.

Также отличились Ти Джей Оши, Мартин Фегервары, Конор Шири, Мэтт Ирвин и Гарнет Хэтэуэй. На счету российского форварда Евгения Кузнецова два голевых паса.

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Джеймс ван Римсдайк.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 92 очка. «Филадельфия» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 57 очками.

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