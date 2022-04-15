По тропе Аликоновского ущелья

15 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 01:04 — REGNUM Город-курорт Кисловодск — город с богатой историей, окружённый впечатляющими природными красотами. Кисловодск расположен в северных предгорьях Большого Кавказа, в долине на высоте 750–1200 метров над уровнем моря. Густые леса, горы и реки создают тут уникальный микроклимат, очищают и наполняют воздух свежестью.

Аликоновское ущелье Денис Абрамов © ИА REGNUM

Аликоновское ущелье Денис Абрамов © ИА REGNUM

Аликоновское ущелье Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего в нескольких километрах от Кисловодска находится Аликоновское ущелье — место, которое пользуется особой любовью и популярностью у туристов. Ущелье это получило своё название от небольшой горной реки Аликоновка. Свой исток река берёт с территории Карачаево-Черкесской Республики, длина реки — 26 км.

Лошади пасутся у реки Аликоновка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Лошади на реке Аликоновка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Река Аликоновка Денис Абрамов © ИА REGNUM

В реке обитает множество видов рыб Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тропа, проходящая вдоль ущелья, достаточно дикая Денис Абрамов © ИА REGNUM

Часть маршрута можно проехать на внедорожнике Денис Абрамов © ИА REGNUM

Либо проехать на велосипедах Денис Абрамов © ИА REGNUM

Маршрут по Аликоновскому ущелью простирается на 7 км Денис Абрамов © ИА REGNUM

На маршруте можно встретить множество животных Денис Абрамов © ИА REGNUM

Лошади Денис Абрамов © ИА REGNUM

Орлан Денис Абрамов © ИА REGNUM

В долине реки Аликоновка можно увидеть скалу, напоминающую древнюю крепость с зубчатыми башнями. Местные жители называют эту скалу «Замок коварства и любви». По легенде, молодой пастух по имени Али Конов и дочь богатого князя Даута влюбились друг в друга. Князь же был против этого союза. Тогда влюблённые решили, что лучше умереть, и задумали спрыгнуть со той самой скалы. Али Конов прыгнул первым, а Даута испугалась и не прыгнула.

«Замок коварства и любви». Здесь располагается ресторанно-гостиничный комплекс Денис Абрамов © ИА REGNUM

Туристы отдыхают после прохождения маршрута Денис Абрамов © ИА REGNUM

Туристы в Аликоновском ущелье Денис Абрамов © ИА REGNUM

Сувенирные палатки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Скала «Замок» представляет собой образование из доломитизированного известняка — результат многолетнего разрушения горных пород. В районе скалы археологи открыли целую группу историко-культурных памятников и пришли к выводу, что в этом месте когда-то находились древние поселения и укрепления. Сейчас рядом со скалой располагается ресторанно-гостиничный комплекс.

Тропа Аликоновского ущелья Денис Абрамов © ИА REGNUM

Памятник партизанам-красоармейцам Катыхину и Вашкевичу Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пеший маршрут проходит вдоль реки Аликоновка Денис Абрамов © ИА REGNUM

По тропе Аликоновского ущелья Денис Абрамов © ИА REGNUM

По тропе Аликоновского ущелья Денис Абрамов © ИА REGNUM

Первые цветы Денис Абрамов © ИА REGNUM

Первые цветы Денис Абрамов © ИА REGNUM Первые цветы Денис Абрамов © ИА REGNUM

Первые цветы Денис Абрамов © ИА REGNUM

Аликоновское ущелье Денис Абрамов © ИА REGNUM

Аликоновское ущелье Денис Абрамов © ИА REGNUM

По тропе Аликоновского ущелья Денис Абрамов © ИА REGNUM

Выше по течению река образует группу из 5 водопадов, у каждого их которых есть свое название. Самый большой водопад — Медовый, высотой 18 метров, образован притоком Аликоновки — речкой Экчи-Баш. Местная легенда гласит, что в древности в скалах возле водопадов гнездились пчёлы и вода пахла мёдом, отчего это место и получило такое название.

Медовый водопад Денис Абрамов © ИА REGNUM

У Медового водопада Денис Абрамов © ИА REGNUM

Медовый водопад Денис Абрамов © ИА REGNUM