По тропе Аликоновского ущелья

Денис Абрамов,
15 апреля 2022, 01:04 — REGNUM Город-курорт Кисловодск — город с богатой историей, окружённый впечатляющими природными красотами. Кисловодск расположен в северных предгорьях Большого Кавказа, в долине на высоте 750–1200 метров над уровнем моря. Густые леса, горы и реки создают тут уникальный микроклимат, очищают и наполняют воздух свежестью.
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Всего в нескольких километрах от Кисловодска находится Аликоновское ущелье — место, которое пользуется особой любовью и популярностью у туристов. Ущелье это получило своё название от небольшой горной реки Аликоновка. Свой исток река берёт с территории Карачаево-Черкесской Республики, длина реки — 26 км.
Лошади пасутся у реки Аликоновка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошади на реке Аликоновка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Река Аликоновка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В реке обитает множество видов рыб
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Тропа, проходящая вдоль ущелья, достаточно дикая
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Часть маршрута можно проехать на внедорожнике
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Либо проехать на велосипедах
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Маршрут по Аликоновскому ущелью простирается на 7 км
Денис Абрамов © ИА REGNUM
На маршруте можно встретить множество животных
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лошади
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Орлан
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В долине реки Аликоновка можно увидеть скалу, напоминающую древнюю крепость с зубчатыми башнями. Местные жители называют эту скалу «Замок коварства и любви». По легенде, молодой пастух по имени Али Конов и дочь богатого князя Даута влюбились друг в друга. Князь же был против этого союза. Тогда влюблённые решили, что лучше умереть, и задумали спрыгнуть со той самой скалы. Али Конов прыгнул первым, а Даута испугалась и не прыгнула.
«Замок коварства и любви». Здесь располагается ресторанно-гостиничный комплекс
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Туристы отдыхают после прохождения маршрута
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Туристы в Аликоновском ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Сувенирные палатки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Скала «Замок» представляет собой образование из доломитизированного известняка — результат многолетнего разрушения горных пород. В районе скалы археологи открыли целую группу историко-культурных памятников и пришли к выводу, что в этом месте когда-то находились древние поселения и укрепления. Сейчас рядом со скалой располагается ресторанно-гостиничный комплекс.
Тропа Аликоновского ущелья
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Памятник партизанам-красоармейцам Катыхину и Вашкевичу
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пеший маршрут проходит вдоль реки Аликоновка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
По тропе Аликоновского ущелья
Денис Абрамов © ИА REGNUM
По тропе Аликоновского ущелья
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Первые цветы
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Первые цветы
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Первые цветы
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Первые цветы
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Аликоновское ущелье
Денис Абрамов © ИА REGNUM
По тропе Аликоновского ущелья
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Выше по течению река образует группу из 5 водопадов, у каждого их которых есть свое название. Самый большой водопад — Медовый, высотой 18 метров, образован притоком Аликоновки — речкой Экчи-Баш. Местная легенда гласит, что в древности в скалах возле водопадов гнездились пчёлы и вода пахла мёдом, отчего это место и получило такое название.
Медовый водопад
Денис Абрамов © ИА REGNUM
У Медового водопада
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Медовый водопад
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Медовый водопад
Денис Абрамов © ИА REGNUM