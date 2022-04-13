Нижний Тагил, Свердловская область, 13 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области 12-летний мальчик выпал из окна на втором этаже. Об этом пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы на окне

Несчастный случай произошёл 11 апреля в одной из школ. По данным СМИ, подросток получил серьёзную травму. Его госпитализировали.

В полиции журналистам подтвердили факт инцидента. Проводится проверка.