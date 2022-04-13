Донецк, , 09:09 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 8:15 и в 8:35 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Киевскому району Донецка. Из артиллерийского орудия 122 мм сначала выпустили четыре снаряда, затем шесть снарядов.

В 8:45 из населённого пункта Новгородское обстреляна Озеряновка – боевики выпустили 12 снарядов калибром 122 мм.