Томск, , 09:08 — REGNUM В Томской области за месяц (с февраля по март 2022 года) цены на лекарства выросли в среднем на 9,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

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Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в среднем подорожали на 5,1%. Значительнее всего из этой группы выросли в цене перекись водорода (на 18,5%), бисопролол (на 15,3%), панкреатин (на 12,9%).

Глицин, супрастин, винпоцетин, дротаверин (но-шпа), фурасимид, омепрозол подорожали на 6-8%; ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), смекта, эуфиллин, гриппферон – на 4–5%.

Стали дороже на 1–2% парацетамол, ксилометазолин (галазолин), умифеновир (арбидол), ибупрофен.

По данным статистиков, ряд препаратов подешевел. Это ацетилцистеин (АЦЦ, на 4,4%), натрия хлорид (на 4,2%), эналаприл (на 1,6%).

Медикаменты, не относящиеся к ЖНВЛП, подорожали более ощутимо, подчёркивают статистики. Рост цен в среднем составил 12,6%. «Магне В6» и «Канефрон Н» стали дороже на 23,4%, «Мидокалм» — на 22,8%, «Троксерутин» — на 19,5%. «Левомеколь», «Эссенциале форте Н», «Аципол», «Таурин», «Синупред», «Метилурацил», йод выросли в цене на 15–19%.

Бинты подорожали на 20,6%, вата отечественная – на 12,1%, электронный тонометр – на 14,5%. Медицинские маски стали дороже на 1,8%, антисептик для рук подешевел на 2,8%.

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