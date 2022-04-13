Москва, , 09:07 — REGNUM Депутат Госдумы Виктор Дзюба («Единая Россия») направил на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина письмо, где просит организовать проверку высказываний Сергея Митрохина на предмет распространения фейков о деятельность Вооруженных сил России.

Следственный комитет России Sledcom.ru

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«Прошу организовать проверку высказываний С.С. Митрохина на наличие в них состава преступления, предусмотренного статьями УК РФ и КоАП РФ, касающихся публичного распространения заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и исполнении госорганами своих полномочий», — отмечается в письме.

С содержанием выступления Митрохина можно ознакомиться на сайте Мосгордумы с помощью видеозаписи заседания, а также в ее стенограмме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 апреля на заседании Московской городской думы депутат и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин выступил против спецоперации РФ на Украине и назвал жителей ЛДНР «сепаратистами».