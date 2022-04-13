Барнаул, 13 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В структуре производства крупяной продукции Алтайского края традиционно наибольшая часть представлена гречневой крупой, на нее приходится 61% общего объема выработки. Учитывая рекомендованные Минздравом России рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, количества выработанной в 2021 году гречки (244,8 тысячи тонн) хватит для полного обеспечения годовой потребности более чем 61 миллиона жителей страны (4 килограмма на 1 человека). Об этом 13 апреля информирует сайт правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гречиха

Отмечается при этом, что выработанные объемы прочих видов круп (овсяная, ячневая, перловая, пшенная), а также зерновых хлопьев полностью покрывают потребность свыше 26 миллионов человек. В связи с этим около 80% производимых в регионе крупяных изделий отгружаются из Алтайского края во все регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом крупы во внутреннем потреблении являются взаимозаменяемыми, что в том числе способствует сдерживанию роста потребительских цен.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край традиционно занимает лидирующие позиции в России по производству основных видов крупяных изделий, в том числе гречневой крупы — 57% от российского рынка, овсяной крупы — 43%, ячневой и перловой - 25%, зерновых хлопьев - 16%.

По итогам 2021 года производство круп в регионе возросло на 7,9% и составило 434,9 тысячи тонн. В новом агарном сезоне регион намерен увеличить на 24 тысячи гектаров площади гречихи. Общий клин этой культуры превысит в регионе 500 тысяч гектаров

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