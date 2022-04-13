Вашингтон, 13 апреля 2022, 09:17 — REGNUM Американский актёр Гилберт Готтфрид ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Родственники артиста написали об этом на его официальной странице в Twitter.
В сообщении говорится, что Готтфрид скончался «после продолжительной болезни» 12 апреля.
Комедийный актёр Гилберт Фагниц Готтфрид известен участием в фильмах «Трудный ребенок» и «Полицейский из Беверли-Хиллз — 2». В 1992 году он впервые озвучил попугая Яго в мультфильме компании Disney «Аладдин». В дальнейшем попугай говорил его голосом и в мультфильмах, и в видеоиграх.