Владивосток, 13 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко отстроят такое единство двух независимых стран, у которого будут учиться, и в том числе – преодолевать санкции. Об этом белорусский лидер заявил 13 апреля в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Владивостоке.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба белорусского президента, ему выпала честь посетить край «нашего общего Отечества».

«Мы всегда говорим: от Бреста до Владивостока. Вот наше общее Отечество, на котором существуют сегодня два независимых государства и демонстрируют возможности построения этого единства», — сказал он.

Также президент Белоруссии добавил, что ранее звучали опасения в том, что Белоруссия будет включена в состав России.

«Я говорю: мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее», — пояснил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при встреча с губернатором Приморья у трапа самолёта президент Белоруссии Александр Лукашенко передал Олегу Кожемяко привет от главы государства Владимира Путина.