Якутск, 13 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Водоканал Якутска уведомил абонентов об отключении услуг канализации и водоснабжения. Меру применят только к тем, у кого образовался большой долг за эти услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе компании.

Фото предоставлено родителями воспитанников детского сада Течь канализации

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Без возможности сливать воду оставят тех, кто не платил более двух месяцев. В том числе, ограничения коснутся одного из домов в 203 микрорайоне города, где долг достиг 935 тыс. рублей. Узнав о грядущем отключении, большинство абонентов гасят долги, некоторые из них — в присутствии инспектора.

«Перед ограничением Водоканал уведомляет абонентов. Саму процедуру производят спустя 20 дней после вручения уведомления. В этот срок у абонентов есть возможность погасит задолженность. Также, абоненты могут оформить договор реструктуризации», — пояснили в АО «Водоканал».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области из-за долгов горожан оказался под угрозой срыва отопительный сезон. Топливо для котельных было не на что покупать, сумма задолженности достигла 250 млн. рублей.