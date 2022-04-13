Улуг-Хемский район, Тыва, 13 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В 2022 году региональный оператор Тувы по обращению с отходами должен ликвидировать пять крупных несанкционированных свалок. Об этом в своём телеграмм-канале написал глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Ликвидация свалки в Туве

На днях оператор начал ликвидацию свалок у села Хайыракан и города Шагонар в Улуг-Хемском районе. За качеством работы будут следить министерство ЖКХ и минлесхоз Тувы.

«От муниципальных коллег прошу оказывать содействие региональному оператору, а также активизировать работу по очистке территорий в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке», — попросил глава.