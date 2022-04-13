Владивосток, , 09:03 — REGNUM В Приморье в больницы обратились 28 человек с жалобами на присасывание клеща, в том числе 11 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Клещ

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Случаи укусов зафиксированы во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Дальнегорске, Партизанске, а также в Октябрьском, Пограничном, Кавалеровском округах и Черниговском районе.

Пл информации Роспотребнадзора, количество пострадавших от укусов клещей в сравнении с 2021 годом снизилось на 42,6%. За аналогичный период прошлого года в медорганизации обратились 49 человек.

На экспресс-исследование сданы 19 клещей, снятых с людей. Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди жителей края не зарегистрированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае начался сезон клещевой активности. Зарегистрировано два пострадавших от укусов насекомыми.