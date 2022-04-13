Париж, 13 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование по факту SMS-кампании, начатой ​​в ходе первого тура президентских выборов партией Эрика Земмура и направленной против французов иудейского вероисповедания, передает BFM TV.

Thesupermat Эрик Земмур

Расследование было начато после жалоб двух ассоциаций.

Предвыборная кампания команды Земмура обвиняется в «незаконном использовании базы данных», которая прямо или косвенно «показывает расовое или этническое происхождение, политические взгляды, философские или религиозные взгляды» лиц, ставших мишенью политической избирательной кампании, без их согласия.

Команда Эрика Земмура подтвердила, что они стояли за кампанией по отправке «десяти тысяч текстовых сообщений», которые ссылались на веб-страницу кандидата под названием «Послание Эрика Земмура французам еврейской веры».

Окружение кандидата объясняет, что они обратились к брокеру данных с просьбой отправить сообщения лицам, сообщивших свой номер телефона организациям или службам, занимающимся вопросами антисемитизма.

Напомним, французское законодательство запрещает обработку персональных данных с религиозным подтекстом. В случае мошеннического использования личных данных религиозного характера Эрику Земмуру может грозить административный штраф на сумму до 20 млн евро. В уголовном порядке ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 300 000 евро.