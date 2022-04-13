Грозный, 13 апреля 2022, 08:59 — REGNUM На заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 200 человек раненых из числа военнослужащих ВСУ. Как с ними быть, их руководство не знает. Поэтому лучший выход для них — сдаться в плен. С таким призывом обратился к ним глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам главы Чечни, «бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными». Нет понимания, к кому обращаться и что делать дальше, а сил сопротивляться больше не осталось. Кадыров в очередной раз призвал находящихся на заводе «Азовсталь» принять правильное решение, напомнив им о сдаче в плен тысячи морпехов ВСУ, которая произошла накануне, 12 апреля.