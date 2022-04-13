Грозный, 13 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. На заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 200 человек раненых из числа военнослужащих ВСУ. Как с ними быть, их руководство не знает. Поэтому лучший выход для них — сдаться в плен. С таким призывом обратился к ним глава Чечни Рамзан Кадыров.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Раненый

«В недрах «Азовстали» в данный момент находится порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, «бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными». Нет понимания, к кому обращаться и что делать дальше, а сил сопротивляться больше не осталось. Кадыров в очередной раз призвал находящихся на заводе «Азовсталь» принять правильное решение, напомнив им о сдаче в плен тысячи морпехов ВСУ, которая произошла накануне, 12 апреля.

«Обращаюсь к тем, кто ещё отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», — написал чеченский лидер.