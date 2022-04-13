Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM Волна телефонных «минирований» зданий добралась до администрации столицы Бурятии Улан-Удэ. По словам мэра города Игоря Шутенкова, угрозы поступили также в аэропорт и железнодорожный вокзал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание мэрии Улан-Удэ (сс) Аркадий Зарубин

«В здание администрации незамедлительно прибыли правоохранительные и экстренные службы, все сотрудники дисциплинированно и без паники оставили свои рабочие места, вышли на улицу на безопасное расстояние от здания», — написал он в своём телеграмм-канале.

В связи с этим большое межведомственное совещание по вопросам подготовки к празднованию 9 мая провели в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии.