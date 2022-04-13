Лондон, , 08:56 — REGNUM В Великобритании рост стоимости электроэнергии и продуктов питания ведёт «к краю пропасти» всё большее число домохозяйств. Об этом пишет газета The Independent.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, более 550 продовольственных банков обратились к властям с предупреждением о том, что растущие счета за электроэнергию и рост цен на продукты питания создали проблемы для многих британских домохозяйств. Письмо направлено премьеру Борису Джонсону.

«Мы глубоко обеспокоены масштабами страданий, которые мы уже наблюдаем, а также нашей способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы», — говорится в обращении, текст которого приводит СМИ.