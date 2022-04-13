Чита, 13 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Экспозиция «Святые образы» откроется откроется 22 апреля в музейно-выставочном центре Забайкалья, сообщает 13 апреля министерство культуры региона. Показ познакомит гостей с особенностью иконописной традиции и истории христианства России XIV–XXI веков.

Министерство культуры Забайкалья Святые образа

«Основное место в экспозиции занимают образы Пресвятой Богородицы, написанные на деревянных и отлитых на металле иконах, хоругвях, складнях, крестах, окладах из коллекции музейно-выставочного центра, датированные концом XIX — началом XX веков», — рассказали в музее.

По словам специалистов, на выставке также можно познакомиться с образами святых, написанных Андреем Рублевым и Даниилом Черным, фресками, картинами XIV–XVIII веков из собрания фонда Русского музея Санкт-Петербурга в виде копий, а также гравюрами на библейские сюжеты художников XIX века Николая Мосолова и Алексея Егорова.

Как сообщало ИА REGNUM, также жителей Забайкалья приглашают на книжную выставку «Книги из личных библиотек выдающихся людей Забайкалья».

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