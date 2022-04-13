Сеул, , 08:55 — REGNUM По состоянию на конец марта 2022 года в Южной Корее зарегистрировано более 25 млн автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Автомобильное движение в Сеуле (сс) xiquinhosilva

Согласно опубликованным данным, в стране зарегистрировано 25,07 млн автомобилей, что на 2,12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Число зарегистрированных электромобилей за год увеличилось на 74,9%, до 258 253 единиц, гибридных автомобилей — на 6,7%, до 969 тыс. единиц.

12% зарегистрированных автомобилей в стране приходятся на импортные транспортные средства. Доля импортных автомобилей на рынке в 2018 году составила 9,4%, в 2019 году — 10,2%, в 2020 году — 11,8%.

Между тем в первом квартале 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 392 тыс. автомобилей, что на 3,3% меньше по сравнению с показателями предыдущего квартала. Причиной послужили перебои с поставками полупроводников.