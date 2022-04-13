Москва, , 08:53 — REGNUM Сообщения о том, что беженцев с Украины якобы насильно депортируют на территорию России, опроверг врио главы российского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Карим Атасси. Об этом 13 апреля сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как отметила российский омбудсмен, ранее она провела в Доме прав человека встречу с Атасси, который недавно вернулся из Ростовской области, где посетил пункты временного размещения для лиц из республик Донбасса и с Украины, и дал самую высокую оценку работе с беженцами региональных органов власти РФ.

«И еще – он опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о, якобы, насильственной депортации людей на территорию России», — написала она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным газеты L’Opinion, Франция оказала Украине военную помощь на сумму 120 млн евро.