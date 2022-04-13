Якутск, 13 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура запретила эксплуатировать паромы, которые возили грузы и пассажиров через реку Лена в Якутск. Решение обосновано требованиями безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

adam_gorka Паром

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Паромы принадлежат индивидуальному предпринимателю, который использовал их для перевозок без документов, подтверждающих техническую годность плавсредств. Надзорное ведомство предпринимало меры административного давления, чтобы добиться соблюдения закона, но владелец судов не отреагировал. Эксплуатация судов запрещена Якутским городским судом.

Паромы смогут курсировать через реку Лена после того, как необходимые документы будут готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия разделена на две части рекой Лена. Переправиться через нее можно либо зимой по льду, либо летом на пароме.