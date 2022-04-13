Тюмень, , 08:53 — REGNUM В Тюмени с 15 апреля стартует сезон проката электросамокатов. В городе введены ограничения по скорости популярного транспорта, сообщает муниципальный департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Прокат электросамокатов в Новосибирске Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С 2022 года работа сервисов по аренде электросамокатов на тюменских территориях общего пользования – улицах, площадях, набережных, в парках, скверах, — регламентирована по скорости. Она не должна превышать 25 км/ч, а в местах массового скопления пешеходов, в «медленных зонах» снижаться до 15 км/ч. Предусмотрены и зоны, где передвижение на электросамокатов запрещено.

Ответственность за нарушения будут нести солидарно как предприниматели, предоставившие электросамокат в аренду, так и их клиенты, отмечают в мэрии Тюмени.

«Поддержание порядка в городе – наша общая ответственность, поэтому оставлять самокаты следует только в согласованных местах, обозначенных в мобильном приложении оператора сервиса кикшеринга», — напоминают в городском дептрансе.

И подчёркивают, что для обычных ручных самокатов ограничения по скорости не касаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске планируют изымать электросамокаты с несогласованных парковок.

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