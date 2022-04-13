Москва, 13 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в поселке Коммунарка ввели в эксплуатацию перинатальный центр. Это первый акушерский стационар в Новой Москве, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая больница в микрорайоне Коммунарка

Перинатальный центр на 130 коек общей площадью более 22,4 тыс. кв. метров — это один из корпусов нового Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

В здании центра разместятся два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек, отделение реанимации новорожденных на 14 кувезов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году численность населения Новой Москвы выросла на 65 тыс. человек и достигла 630 тыс. человек.

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