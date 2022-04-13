Самара, , 08:54 — REGNUM Перспективы реализации совместных проектов намерены обсудить члены делегации Самарской области со своими партнерами в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что делегация Самарской области прибыла в Узбекистан с экономической миссией. В ее состав вошли члены правительства региона, представители 37 крупных промышленных предприятий, предприятий аграрно-промышленного комплекса, здравоохранения, строительной сферы, образовательных учреждений и IT.

Отмечается, что они намерены провести встречи и переговоры с узбекскими партнерами по различным направлениям работы.

Делегаты намерены встретиться с хокимами Ташкентской, Самаркандской и Наманганской областей, руководителем представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаилом Вождаевым и чрезвычайным и полномочным Послом России в этой республике Олегом Мальгиновым.

Члены делегации также планируют посетить в регионе предприятия автокомпонентной отрасли и обсудить перспективы реализации совместных проектов с потенциальными инвесторами.