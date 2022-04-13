Вашингтон, 13 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Следующие 30 лет Россия и Китай потратят на исследования Луны и Марса, полагают в Пентагоне. Об этом представитель разведывательного управления минобороны США Кевин Райдер заявил в ходе пресс-конференции.

Nasa.gov Марс

Он отметил, что Россия и Китай стремятся расширить свои инициативы по исследованию космоса как вместе, так и по отдельности. Если усилия этих стран по исследованию Луны и Марса увенчаются успехом, они могут перейти к попыткам использования лунных природных ресурсов.

«Обе намерены в течение следующих 30 лет исследовать Луну и Марс», — сказал Райдер.

По его словам, совокупные орбитальные активы России и Китая увеличились на 70% за последние два года, а в 2015–2018 годах — на 200%. Китай, уточнил представитель Пентагона, запустил на Марс посадочный модуль и марсоход, а также отправил в космос несколько ракет, способных уничтожать спутники.

Россия, добавил он, «разработала целый набор противокосмического оружия» и работает над созданием мобильной ракеты, способной «уничтожать спутники и пилотируемые космические корабли». Москва и Пекин намерены «лишить США преимущества, связанного с космосом», также заявил он.

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