Пекин, 13 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая за три месяца 2022 года достиг $38,17 млрд, сообщает 13 апреля Главное таможенное управление КНР.

Government ZA Флаги России и Китая

Отмечается, что в годовом исчислении рост составил 28,7%.

По данным ведомства, экспорт в Россию за три месяца вырос на 25,9%, составив около $16,44 млрд, импорт увеличился на 31%, до $21,73 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики американского банка Morgan Stanley не исключили, что объем импорта российского угля в Китай вырастет на 30%, до 71 млн тонн, в 2022 году.

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